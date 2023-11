Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Elektroräder gestohlen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Melaniastraße;

Tatzeit: zwischen 24.11.2023, 20.00 Uhr, und 25.11.2023, 08.30 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Ahaus-Wüllen zwei Pedelecs entwendet. Die beiden weißen Elektroräder der Marke Riese & Müller hatten verschlossen im Bereich eines Grundstücks an der Melaniastraße gestanden. Eines der beiden gestohlenen Pedelecs fand ein Zeuge am Samstagvormittag in einem Gebüsch am Festplatz an der Stadtlohner Straße; die Täter hatten daran den Akku entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus. Tel. (02561) 9260. (to)

