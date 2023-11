Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ausgewichen und von der Straße abgekommen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Weseler Straße;

Unfallzeit: 24.11.2023, 21.15 Uhr;

Im Straßengraben endete am Freitagabend eine Autofahrt in Borken. Ein Bocholter wollte gegen 21.15 Uhr mit seinem Wagen von der Weseler Straße aus Richtung Weseke kommend auf den Zubringer Bundesstraße 67 in Richtung Bocholt fahren. Seinen Angaben zufolge kam ihm dort ein anderes Auto entgegen, das sich zum Teil in seiner Fahrspur befand. Er sei daraufhin ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell