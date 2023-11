Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Langfinger greifen in Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Yorckstraße;

Tatzeit: zwischen 24.11.2023, 18.30 Uhr, und 25.11.2023, 00.00 Uhr;

Einen Rucksack haben Unbekannte in Bocholt aus einem geparkten Auto gestohlen. Der Wagen hatte an der Yorckstraße gestanden, wo es am Freitagabend zu der Tat kam. Wie der Dieb ins Innere des Fahrzeugs gelangt ist, steht noch nicht fest. Im erbeuteten schwarzen Rucksack der Marke Puma befand sich unter anderem auch eine Geldbörse samt Papieren. Der Geschädigte stellte fest, dass es kurz nach der Tat zu Abbuchungen von seinem Konto gekommen ist. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei appelliert erneut, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell