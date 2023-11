Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher dringen gewaltsam ein

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Weikamps Land;

Tatzeit: 24.11.2023, zwischen 15.45 Uhr und 18.45 Uhr;

Unbekannte drangen am Freitagnachmittag in ein Gebäude an der Straße Weikamps Land im Ortsteil Biemenhorst ein, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Die Einbrecher durchsuchten das Innere. Ob sie etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an die zuständige Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell