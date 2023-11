Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Wohnhaus

Heek (ots)

In Heek haben am Freitag Einbrecher in zwei Fällen ihr Unwesen getrieben. Die Täter drangen am Abend in ein Wohnhaus an der Kettelerstraße ein, aus dem sie mehrere Wertgestände mitgehen ließen. Im zweiten Fall blieb es beim Versuch: Es gelang den Unbekannten nicht, die Terassentür eines Wohnhauses an der Kolpingstraße aufzuhebeln. Das letztere Geschehen spielte sich tagsüber ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die zuständige Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell