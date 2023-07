Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter wird von Bundespolizei an Wohnung festgenommen

Lörrach (ots)

Zweimal wurde ein 56-Jähriger durch ein Gericht zu Geldstrafen verurteilt. Da der Mann die Strafen ignorierte erließen die Justizbehörden Haftbefehle. Die Bundespolizei nahm den Mann an dessen Wohnung fest.

Am Mittwochnachmittag, den 26. Juli 2023 vollstreckte die Bundespolizei zwei Haftbefehle gegen einen deutschen Staatsangehörigen in Lörrach. Der Mann wurde wegen Diebstahls und des Erschleichens von Leistungen durch ein Gericht jeweils zu Geldstrafen verurteilt. Da der Gesuchte weder die Strafen bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließ die zuständige Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Beamte der Bundespolizei trafen den 56-Jährigen an dessen Wohnung an und nahmen ihn fest. Da er die ausstehenden Geldstrafen nicht bezahlen konnte, erfolgte zur Verbüßung der insgesamt 110-tägigen Ersatzfreiheitsstrafen die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell