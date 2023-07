Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter kann Geldstrafe von über 4900 Euro nicht bezahlen

Freiburg im Breisgau (ots)

Bei einer Kontrolle am Freiburger Hauptbahnhof ging der Bundespolizei ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. Da er vor Ort die offene Geldstrafe von über 4900 Euro nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme.

Am Mittwochmittag, den 26. Juli 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den italienischen Staatsangehörigen am Freiburger Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen gefährlicher Körperverletzung verhängte ein Gericht im vergangenen Jahr eine Geldstrafe gegen den 35-Jährigen. Da der Gesuchte weder die Strafe bezahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erließen die Justizbehörden Haftbefehl. Gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann den ausstehenden Betrag in Höhe von 4950 Euro nicht bezahlen. Es erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt er eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell