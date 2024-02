Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rettungswagen kollidiert mit Auto

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Vier Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von zirka 100.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am frühen Mittwochmorgen (28.02.2024) in der Waiblinger Straße. Ein Rettungswagen befand sich gegen 05.10 Uhr auf einer Einsatzfahrt mit Sondersignal vom Wilhelmsplatz kommend in Richtung Augsburger Platz. An der Kreuzung Daimlerstraße fuhr der Rettungswagen mutmaßlich bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich und kollidierte dort mit einem Opel Corsa welcher von links kommend auf der Daimlerstraße in Richtung Seelbergstraße fuhr. Durch den Aufprall kippte der Rettungswagen auf die rechte Seite und kam teilweise im Gleisbereich der Stadtbahn zum Liegen. Der Opel Corsa drehte sich und kam im Kreuzungsbereich zum Stehen. Die 30-jährige Fahrerin und zwei 50 und 19 Jahre alte Besatzungsmitglieder des Rettungswagens sowie der 54-jährige Fahrer des Opels erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich ein Totalschaden. Während der Unfallaufnahme waren zunächst der Kreuzungs- sowie der Gleisbereich gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Stadtbahnverkehr konnte gegen 06.30 Uhr wieder freigegeben werden. Die Bergung des Rettungswagens war gegen 10.00 Uhr abgeschlossen und alle Fahrbahnen wieder für den Verkehr freigegeben.

