POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Emmersweiler (ots) - Am 20.10.2023, zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr kam es in der Straße "Zum Waldsee" in Emmersweiler zu einem Diebstahl von einem weiß/türkisen Wohnwagen. Die bislang unbekannten Täter brechen hierbei zunächst das Deichselschloss des Wohnwagens auf, hängen den Wohnwagen mittels Anhängerkupplung an ein bislang unbekanntes Fahrzeug und entfernen sich in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Der Wohnwagen war zuvor ordnungsgemäß am ...

mehr