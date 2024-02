Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unachtsam die Gleise überquert - Fußgänger von Stadtbahnen erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Sillenbuch (ots)

Zwei Fußgänger sind am Mittwoch (28.02.2024) in der Heilbronner Straße und der Kirchheimer Straße von Stadtbahnen erfasst und leicht verletzt worden. In der Heilbronner Straße überquerte eine 45 Jahre alte Frau kurz vor 18.00 Uhr auf Höhe der Haltestelle Pragfriedhof die Gleise an einem Z-Übergang. Eine Stadtbahn der Linie U6, die in Richtung Gerlingen unterwegs war und gerade von der Haltestelle losfuhr, erfasste die Frau. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. An der Kirchheimer Straße rannte ein 26 Jahre alter Mann gegen 19.10 Uhr im Bereich der Haltestelle Bockelstraße über die Straße und überquerte die Stadtbahngleise außerhalb des Z-Übergangs. Eine Stadtbahn der Linie U8 erfasste den Mann, er zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

