Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter löst Polizeieinsatz aus

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag (28.02.2024) in Hofen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 14.10 Uhr in der Wolfgangstraße im Bereich der Kirche einen Mann, der offenbar eine Pistole in der Hand hatte und in Richtung Burgruine Hofen ging. Daraufhin fahndeten mehrere Polizeistreifen bis zirka 15.45 Uhr in diesem Bereich, ohne den Mann anzutreffen. Auch eine Drohne war zeitweise im Einsatz. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit längeren braunen Haaren handeln. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine olivfarbene Hose und türkisfarbene Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell