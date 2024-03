Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 75-Jährigen in Wohnung ausgeraubt - Tatverdächtige ermittelt und festgenommen

Stuttgart-Mitte/-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (29.02.2023) eine 27 Jahre alte Frau in einem Gebäude an der Katharinenstraße festgenommen, die im Verdacht steht, am späten Dienstagabend (27.02.2024) einen 75-Jährigen in seiner Wohnung an der Landhausstraße ausgeraubt zu haben. Der Tatverdächtigen wird vorgeworfen, gegen 23.00 Uhr an der Wohnungstür des Seniors geklingelt und sexuelle Handlungen angeboten zu haben. Als dieser abgelehnt hatte, soll sie den Mann umklammert und in seine Wohnung gedrängt haben, wo er stürzte und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Anschließend soll die 27-Jährige den Notrufknopf vom Handgelenk des Mannes entfernt, die Wohnung durchsucht und mit Bargeld sowie einem Mobiltelefon geflüchtet sein. Ein Hausbewohner hörte die Hilferufe des 75-Jährigen und verständigte eine weitere Zeugin, welche die Polizei gegen 08.50 Uhr alarmierte. Ermittler nahmen die Frau gegen 12.00 Uhr in ihrer Wohnung fest. Sie wird im Laufe des Freitags (01.03.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

