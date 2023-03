Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kollision im Kreisverkehr - Drei Verletzte

Wiehl (ots)

Beim Einfahren in einen Kreisverkehr in Mühlhausen ist es am Samstagmorgen (11. März) zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Eine 31 Jahre alte Frau aus Wiehl fuhr um 9:35 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Straße "Auf der Wäsche" in Richtung Kreisverkehr, den sie geradeaus in Richtung Morkepützer Straße wieder verlassen wollte. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr, kollidierte sie mit dem Honda eines 28-jährigen Wiehlers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Er war aus Richtung Alperbrück gekommen und wollte weiter auf der Mühlhausener Straße in Richtung Wiehl-Alpe fahren. Durch die Wucht der Kollision verletzten sich sowohl die 31-Jährige als auch der 28-Jährige schwer. Dessen 30 jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreisverkehr war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 10:50 Uhr gesperrt.

