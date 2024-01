Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsgefährdung auf dem Netto Parkplatz Bingen-Bingerbrück - Zeugen gesucht!

Bingen (ots)

Am Morgen des 25.01.2024 kam es auf dem Parkplatz der Netto-Filiale in Bingen-Bingerbrück zu einer Verkehrsgefährdung. Ein weißer Transporter der Marke Renault mit polnischen Kennzeichen fuhr bewusst auf zwei Personen zu und touchierte eine der Beteiligten am Arm, verletzt wurde jedoch niemand. Hinweise bitte der Polizeiinspektion Bingen melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell