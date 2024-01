Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Bingen

Bingen (ots)

Am Montagvormittag wurden im Stadtgebiet Bingen an verschiedenen Örtlichkeiten mehrere stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet werden. In einem Fall konnte bei einer 63-jährigen Verkehrsteilnehmerin bei genauerer Betrachtung des Führerscheines erkannt werden, dass die Frau eine Beschränkung eingetragen hat, dass sie lediglich mit Fahrzeugen mit Automatikgetriebe fahren darf. Da die Frau jedoch mit einem PKW mit Schaltgetriebe unterwegs war, wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

