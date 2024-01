POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) - Am Dienstag, 23.01.2024 gegen 19:30 Uhr wurde ein 40-jähriger Fahrradfahrer in Bingen von einem Auto erfasst, stürzte und verletzte sich leicht. Zuvor fuhr der Radfahrer die Mainzer Straße in Bingen in Fahrtrichtung Bingen-Kempten und wollte in eine Grundstückseinfahrt nach links abbiegen. Hierzu bremste er ab. Der hinter ihm befindliche Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrrad auf. ...

