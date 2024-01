Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Großeinsatz wegen verunglückter Person

Bingen-Stadt (ots)

Am Dienstag, 23.01.2024 gegen 17:30 Uhr löste eine verunglückte Person an der Nahe einen Einsatz der Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst aus. Nach Angaben eines Zeugen beobachtete dieser einen Mann, der sich auf dem Geh- und Radweg an der Nahe im Bereich der Stefan-George-Straße in Bingen aufhielt und sich über das dortige Geländer zur Nahe hin beugte. Offensichtlich schien er nach etwas greifen zu wollen. Hierbei verlor er eigenständig das Gleichgewicht und stürzte über das Geländer die Böschung hinunter in Richtung Fluss. Um den 67-jährigen Mann aus seiner hilflosen Lage zu befreien, musste die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken. Er konnte schließlich mit leichten Verletzungen geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Für die Dauer des Einsatzes musste zeitweise die Stefan-George-Straße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden.

