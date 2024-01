Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Grolsheim (ots)

Am 21.01.2023 gegen 12:25 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Alzeyer Straße in Grolsheim den 24-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Bei der Kontrolle ergaben sich für die Beamten Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmitteleinfluss des Fahrzeugführers. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell