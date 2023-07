Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Junge Frau sexuell belästigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hohenhorster Straße Ecke Claudiusweg; Tatzeit: 27.07.23, ca. 16.30 Uhr;

Am Donnerstag war eine junge Frau aus Bocholt gegen 16.30 Uhr mit ihrem Hund zu Fuß auf dem Claudiusweg in Richtung Robert-Bosch-Straße unterwegs, als ihr zwei Männer auf Fahrrädern entgegenkamen. Die Männer sprachen die Frau an, hielten an und kamen der Frau hinterher. Sie hielten die Geschädigte an - einer der Männer berührte ihre Haare und der andere fasste sie unsittlich an. Die Geschädigte wehrte sich durch deutliche Ansprache und wollte sich auch körperlich wehren. Dazu kam es aber nicht, weil die Männer letztlich zurückwichen und davonfuhren.

Täterbeschreibung: Beide Täter sind ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß und von normaler Statur. Sie trugen schwarze Vollbärte, sprachen untereinander arabisch und mit der Geschädigten gebrochen deutsch. Bekleidet waren beide mit einer schwarzen Arbeitshose und blauem T-Shirt. Auf dem T-Shirt des eines Mannes war ein verwaschenen Firmenlogo aufgedruckt. Der Mann hat kurze dunkle Haare und ein Tattoo an der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Der zweite Mann trug eine relativ dicke Goldkette mit Kreuzanhänger. Seine Haare waren eher ungepflegt - oben etwas länger und an den Seiten kurz rasiert.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell