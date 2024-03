Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gegen Betonmauer geprallt und ausgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 33 Jahre alter Fahrer eines Peugeot fuhr am Samstag (02.03.2024) in Stuttgart-Zuffenhausen in der Blankensteinstraße in Richtung Mühlhausen. Gegen 17.30 Uhr kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonmauer. Zuvor soll dieser einem entgegenkommenden schwarzen Auto, das mit einem Mann und einer Frau besetzt war ausgewichen sein. In Folge des Aufpralls fing das Auto Feuer und brannte vollständig aus. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der 33-Jährige während der Fahrt eine Shisha-Wasserpfeife rauchte. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer Verletzungen sowie eine Rauchintoxikation und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei unter +4971189904100 zu melden.

