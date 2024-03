Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte hebelten am Samstagabend (02.03.2024) zwischen 17.00 Uhr und 19.15 Uhr an einem Mehrfamilienhaus in der Brackenheimer Straße ein Fenster am Balkon einer Wohnung auf. Die Einbrecher öffneten Schränke und Schubladen und flüchteten mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Als die Bewohner zurück zum Haus kamen, begegnete ihnen eine unbekannte männliche Person. Diese kann wie folgt beschrieben werden, zirka 170 Zentimeter groß mit einer eher schlanken oder drahtigen Statur und mit einer Sportjacke mit weißen Ärmeln bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

