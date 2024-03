Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unbekannte versuchten in Zeitraum zwischen dem 25.03.2024 und den 28.03.2024 die Zugangstür eines Anwesens in der Roßlaufstraße aufzubrechen, scheiterten jedoch an der Tür. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500EUR

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell