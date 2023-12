Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hinweise nach Unfallflucht gesucht

Gummersbach (ots)

In der Blücherstraße hat ein unbekannter Fahrer am Montag (4. Dezember) einen geparkten Renault Captur beschädigt. In der Tatzeit zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr parkte der rote Renault auf dem Parkplatz eines Altenheims. Als der Besitzer zu seinem Auto zurückkehrte, war das Blech vorne rechts am Stoßfänger zum Teil eingedrückt. Zudem fand sich gelber Farbaufrieb an dem Auto. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter 02261 81990.

