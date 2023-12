Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerer LKW-Unfall auf der L323

Gummersbach (ots)

Bei einem Unfall auf der Landstraße 323 in Gummersbach-Lützinghausen hat sich am Mittwoch (6. Dezember) der Fahrer eines Kleintransporters schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 29-Jährige aus Köln mit seinem Kleintransporter gegen 11 Uhr die Zufahrt zur Straße "Auf der Gummershardt" in Richtung Lützinghausen/L 323. Zur gleichen Zeit befuhr ein 53-Jähriger aus Engelskirchen mit einem mit Schotter beladenen LKW die L 323 in Richtung Apfelbaum/L 307. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, woraufhin der mit Schotter beladene LKW aus dem Gleichgewicht geriet und auf die Seite kippte. Der 29-Jährige war in dem Kleintransporter eingeklemmt und musste zunächst von der Feuerwehr aus dem Kleintransporter befreit werden; er erlitt schwere Verletzungen. Der 53-jährige Fahrer des größeren LKW überstand den Unfall mit vermutlich leichten Verletzungen. Beide Unfallbeteiligte wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die L 323 ist derzeit wegen der noch laufenden Unfallaufnahme gesperrt; die Dauer der Sperrung kann noch nicht abgeschätzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell