POL-GM: Bei Bitcoin-Anlage gleich zweimal betrogen

Gummersbach (ots) - Zwischen 19 Uhr am Samstag (2. November) und 9.20 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in ein Ladengeschäft auf der Wilhelmstraße eingebrochen. Die Einbrecher zerstörten die Glasscheibe der Eingangstür und gelangten so in das Geschäft. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit Bargeld aus der Kasse. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990. ...

