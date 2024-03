Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 31.03.2024 gegen 03:30 Uhr wurde ein 34-jähriger Pkw-Fahrer in der Pestalozzistraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle bemerkte die Streife Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit einer Geldbuße in Höhe von 500EUR und einem Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell