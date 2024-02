Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Unfallaufnahme nach mutmaßlichem Kraftfahrzeugrennen: Betrunkener Autofahrer fährt an Polizeiabsperrung vorbei

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Ein mutmaßliches Kraftfahrzeugrennen auf der Dresdener Straße wurde in der Nacht zum gestrigen Sonntag gleich mehreren Autofahrern zum Verhängnis: Zunächst war der Fahrer eines Mercedes AMG offenbar wegen des Rennens auf einen vorausfahrenden Seat aufgefahren, dessen Fahrer bei der Kollision leicht verletzt wurde. Der Kontrahent des geschilderten Rennens, ein Audi RS 7, flüchtete zudem von der Unfallstelle. Doch damit noch nicht genug: Ein unter Alkoholeinfluss stehender 33-jähriger Mann am Steuer eines Opel fuhr kurzerhand an einem Streifenwagen, der zur Absperrung der Unfallstelle mit eingeschaltetem Blaulicht quer auf der Straße stand, vorbei, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Opel-Fahrer aus Frankfurt ergab 1,7 Promille, weshalb er zur Blutentnahme auf das Revier gebracht wurde.

Der Unfall hatte sich in der Nacht gegen 2 Uhr zwischen der Scharnhorststraße und der Sandershäuser Straße ereignet. Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war ein 18-jähriger Mann aus Kassel mit seinem Mercedes AMG stadtauswärts auf dem rechten Fahrstreifen der Dresdener Straße unterwegs und plötzlich ungebremst auf den vor ihm fahrenden Seat aufgefahren, der von einem 40-Jährigen aus Kassel gesteuert wurde. Nach Angaben von Zeugen soll sich der Mercedes ein Rennen mit einem links neben ihm fahrenden Audi RS 7 geliefert haben, der anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Niestetal davonfuhr. An dem AMG und dem Seat entstanden Sachschäden von insgesamt 8.000 Euro. Der 18-jährige Autofahrer muss sich nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der Mercedes wurde sichergestellt. Während der Abschleppmaßnahmen musste die Dresdener Straße vorübergehend voll gesperrt werden, weshalb ein Streifenwagen quer auf den beiden Fahrstreifen abgestellt wurde. Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung erkannte der 33-jährige Autofahrer die Absperrung nicht, fuhr um den Streifenwagen herum in die Unfallstelle, bis er von den Polizisten kurze Zeit später angehalten werden konnte. Den Führerschein des Frankfurters stellten die Beamten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn ein.

Die Ermittlungen zu dem Unfall und dem Fahrer des Audi RS 7 dauern indes an. Wer den Unfall beobachtet hat, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

