POL-KS: Trickdieb täuscht Interesse an Requisiten vor: Kripo sucht Zeugen in Helfensteinstraße

Kassel (ots)

Kassel-Philippinenhof/Warteberg:

Das Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde am Donnerstagmittag ein Seniorenpaar in ihrer Wohnung im Kasseler Stadtteil Philippinenhof/Warteberg. Der bislang unbekannte Täter hatte sich unter dem Vorwand, Requisiten für das Theater zu suchen, Zutritt zum Haus verschafft. Dort stahl er in einem unbeobachteten Moment Bargeld aus einer Tasche im Wohnzimmer. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, ereignete sich die Tat am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr. Der Unbekannte hatte zu dieser Zeit am Haus des hochbetagten Seniorenpaars in der Helfensteinstraße geklingelt und Interesse an alten Gegenständen sowie Schallplatten für Requisiten vorgegeben. Daraufhin ließ sich der Mann einige Sachen im Haus zeigen, ohne letztlich etwas zu kaufen. Am Freitag musste das Ehepaar schließlich feststellen, dass der vermeintliche Kaufinteressent, der sich nicht mehr wie versprochen telefonisch meldete, mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen hatte. Es soll sich um einen ca. 1,75 Meter großen und schlanken Mann mittleren Alters mit mittellangen braunen Haaren gehandelt haben, der ein helles Hemd und einen olivgrünen Blouson trug. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch, so das Seniorenpaar.

Zeugen, die am Donnerstag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

