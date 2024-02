Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei-Nachwuchs gesucht! Gewinnspiel für Sitzplatztickets beim Heimspiel der EC Kassel Huskies am 23.02.2024

Kassel (ots)

Kassel: Auf der Suche nach Nachwuchs bei der Polizei Hessen führt das Polizeipräsidium Nordhessen in Kooperation mit den EC Kassel Huskies ein Gewinnspiel durch. Am Polizeiberuf Interessierte im Alter zwischen 16 und 36 Jahren können daran teilnehmen und haben die Möglichkeit, jeweils zwei Sitzplatztickets für das Heimspiel der Kassel Huskies gegen die Eispiraten Crimmitschau am Freitag, 23.02.2024, 19:30 Uhr, in der Nordhessen Arena zu gewinnen. Auch die Einstellungsberaterinnen und -berater des Polizeipräsidiums Nordhessen werden bei diesem "Blaulichttag" in der Nordhessen Arena zu finden sein und dort über das Duale Studium bei der Polizei Hessen informieren.

Teilnahme am Gewinnspiel:

"Schreibe uns eine E-Mail an einstellungsberatung.ppnh@polizei.hessen.de und nenne mindestens eine Einstellungsvoraussetzung für den Polizeivollzugsdienst des Landes Hessen." Teilnahmeschluss ist der 18. Februar 2024. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip ausgewählt und per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahmebedingungen und Hinweise zum Datenschutz sind auf der Internetseite der Polizei Hessen unter https://k.polizei.hessen.de/1168556283 zu finden.

