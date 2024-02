Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeld, Schmuck und Tresor: Die Kripo sucht Zeugen in Baunatal und Lohfelden

Kassel (ots)

Baunatal und Lohfelden (Landkreis Kassel)

Gleich zweimal gaben unbekannte Täter am gestrigen Donnerstag fälschlicherweise vor Wasserwerker zu sein und erlangten dadurch Zutritt in die Wohnungen der Betroffenen. Unter dem Vorwand den Wasserdruck prüfen zu wollen, baten die Diebe ihre Opfer in den Bädern das Wasser anzustellen. Die Ablenkung der Bewohner wurde anschließend ausgenutzt um die Zimmer zu durchsuchen. Zum aktuellen Zeitpunkt wird ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen.

Gegen 11:30 Uhr klingelten zwei Männer bei einer Seniorin in der Dürerstraße in Baunatal, gaben vor Mitarbeiter der Stadtwerke Baunatal zu sein und dass sie wegen eines Wasserrohrbruchs im Mehrfamilienhaus Zugang zur Wohnung des Opfers erhalten müssten. Während die Frau eine Duschbrause in die Badewanne hielt, durchwühlten die Unbekannten die Wohnräume und entwendeten Bargeld, Schmuck und einen Tresor. Beide Männer sollen bei der Tat dunkle Hosen und karierte Hemden getragen haben. Einer der Diebe hatte einen Kinnbart und der andere Täter helle, gelockte Haare.

Zwei Stunden später, gegen 13:30 Uhr, wurde eine hochbetagte Frau aus Lohfelden, in der Straße "Am Hang", Opfer einer ähnlichen Tat, bei der sich zwei Männer als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgaben. Nachdem einer der Täter mit der Seniorin in deren Bad ging, kamen der Frau Zweifel. Als sie ihre Bedenken gegenüber dem unbekannten Mann äußerte, stellte dieser dem Opfer einen Unterschrank in den Weg und ermöglichte somit seinem Komplizen und sich selbst die Flucht aus der Wohnung. Die Täter entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Sie sollen mit blauen Hosen bekleidet gewesen sein und wurden als kräftig beschrieben.

Die zuständigen Ermittler der Ermittlungsgruppe SÄM bitten mögliche Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 0561-9100 bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Nordhessen zu melden.

