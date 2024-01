POL-NOM: Zusammenstoß fordert eine leicht verletzte Person

Bad Gandersheim (ots) - Einbeck, B64, Leinebrücke, Dienstag, 09.01.24, 11.35 Uhr - 13.00 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Dienstag, 09.01.24, in der Zeit von 11:35 Uhr bis 13.00 Uhr, führten Beamte der Polizei Bad Gandersheim gemeinsam mit der Polizei Einbeck Geschwindigkeitsmessungen auf der B64 im Bereich der Leinebrücke, in Kreiensen durch. Insgesamt konnten in dem Kontrollzeitraum, in der auf 50 km/h begrenzten Strecke 10 Verstöße festgestellt werden. Die Verstöße ...

