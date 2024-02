Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm- Eder: Vermisstensuche

Kassel (ots)

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe: Es wird seit heute Mittag der 59- jährige Markus S. aus Felsberg vermisst. Dieser ist auf dringende medizinische Hilfe und Medikamente angewiesen. Herr S. ist 185 cm groß, schlank, hat dunkle kurze Haare und eine Brille. Er ist unterwegs mit einem PKW Skoda Fabia, Farbe grau, Kennzeichen: HR-SM350 unterwegs. Bei Hinweise auf den Aufenthaltsort wird um Nachricht an die Polizei in Kassel unter der Telefonnummer: 0561/ 910 3070 oder an jede andere Polizeidienststelle gebeten.

Jörg Schott, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

