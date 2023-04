Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fund einer Handgranate im Pflanzenbeet

Neuwied (ots)

Am Nachmittag des 19.04.2023 meldete sich auf der Wache der Polizeiinspektion Neuwied ein 32-jähriger Mann. Er gab an, eine Handgranate auf seinem Privatgrundstück in Altwied, im dortigen Pflanzenbeet gefunden zu haben. Der hinzugezogene Kampfmittelräumdienst nahm sich der Granate an und stelle fest, dass von dieser keine Gefahr ausgeht.

