LPI-GTH: Kollision

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - In der Ortslage Ibenhain kam es gestern Mittag zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Hier brach ein Brand in einer Werkstatt aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden, unter anderem an Arbeitsmaschinen, beträgt nach ersten Schätzungen 50.000 Euro. Ein 34 Jahre alter Mann wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

