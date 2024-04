Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unsichere Fahrweise nach Alkoholgenuss

Haßloch (ots)

Am 31.03.2024 geriet ein PKW, auf der Westrandstraße in Haßloch, gegen 20 Uhr in den Fokus einer Funkstreifenbesatzung. Mehrfach überfuhr der PKW vor der Streife die Leitlinie zur Gegenspur und kam leicht auf den rechten Grünstreifen. Zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab der freiwillige Atemalkoholtest des 71-Jährigen Kraftfahrzeugführers einen Wert von 0,9 Promille. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer auch eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der unsicheren Fahrweise in Verbindung mit der Alkoholisierung, muss sich der 71-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

