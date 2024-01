Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch (03.01.2024) zwischen 08:45 und 09:25 Uhr wurde ein schwarzer VW Golf an der linken Stoßstange von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro. In dem oben genannten Zeitraum war der VW Golf in Rüsselsheim am Main auf einem öffentlichen Parkplatz in der Grabenstraße Höhe der Hausnummer 15 geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 696-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell