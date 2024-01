Groß-Gerau (ots) - Ein in der Helvetiastrasse abgestellter Imbisswagen ist in der Nacht zum Mittwoch (03.01.) ins Visier von Kriminellen geraten. Die Unbekannten drangen in den Wagen ein und entwendeten anschließend Geld. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten der Polizeistation Groß-Gerau. Telefon: 06152/1750. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle ...

