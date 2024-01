POL-DA: Rüsselsheim: Diebstahl auf Betriebsgelände/Autoräder im Visier Krimineller

Lampertheim (ots) - Kriminelle hatten es in der Nacht zum Sonntag (31.12.) auf ein Firmengebäude in der Bahnhofstraße abgesehen. Sie drangen über einen angrenzenden Rohbau in das Innere des Gebäudes. Die Täter konnten Bargeld erbeuten und unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/7060 ...

mehr