LPI-SLF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Saalfeld (ots) - In der Saalfelder Köditzgasse wurde am Sonntag gegen 00.35 Uhr der Spiegel eines VW Polo abgetreten. Aufgrund anderer Einsätze war der umgehende Einsatz der Polizei vor Ort nicht möglich, deshalb werden Zeugen gebeten, Täterhinweise der Polizei Saalfeld zu geben. Bisher ist bekannt, dass drei Jugendliche am Tatort waren und dann fußläufig in Richtung Markt geflüchtet sind. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

