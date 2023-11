Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: betrunken unterwegs

Schwarzatal und Lehesten (ots)

Betrunken unterwegs war am Freitagabend ein 76-jähriger mit einem VW in Schwarzatal, OT Meuselbach-Schwarzmühle. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab der Atemalkoholwert 0,86 Promille, aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme veranlasst. Ebenfalls mit einer Blutentnahme endete eine Verkehrskontrolle Freitagnacht in Lehesten, denn bei einem 57-jährigen Fordfahrer ergab der Vortest 0,67 Promille.

