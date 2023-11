LPI-SLF: Eigentümersuche nach Fund von Kinderbekleidung

Unterwellenborn (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es auf der Landstraße 1105 zwischen Unterwellenborn und Kamsdorf gegen 03:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer getöteten Person. Ein Pkw, welcher von Unterwellenborn in Richtung Kamsdorf unterwegs war, erfasste einen auf der Fahrbahn befindlichen 20-jährigen Mann. Die angeforderten Rettungskräfte konnten am Unfallort nur noch den Tod des Mannes feststellen. ...

