Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231221 - 2213 Frankfurt - Niederrad: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Frankfurt (ots)

(th) In den frühen Morgenstunden des 20. Dezembers 2023 fuhr ein unbekannter Täter gegen 04.20 Uhr mit einem roten PKW mehrfach rückwärts in den Eingangsbereich eines Kiosks in der Goldsteinstraße und verschaffte sich somit Zugang zum Verkaufsraum. Dort packte er Tabakwaren in einen mitgebrachten Müllbeutel und flüchtete im Anschluss mit dem Fahrzeug über die Kandelstraße in Richtung Bruchfeldstraße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, normale Statur; bekleidet mit einer dunklen Jacke und dunklen Schuhen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter der 069 / 755 - 52199 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell