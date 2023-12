Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231220 - 2211 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Dame ausgeraubt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(lo) In der Kaiserstraße kam es gestern (19. Dezember 2023) am späten Abend zu einem Raub. Hier überfiel ein bislang unbekannter Täter gegen 21.30 Uhr eine 54-jährige Frau. Im Verlauf des Überfalls durchtrennte er mit einem mitgeführten scharfen Gegenstand den Trageriemen der Umhängetasche und flüchtete mit der Tasche und den darin befindlichen Sachen, unter anderem 950 Euro Bargeld, in unbekannte Richtung. Die Dame wurde leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 28 bis 30 Jahre alt, ungepflegtes Aussehen, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, schwarze Schuhe, trägt eine Brille ohne Gläser.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier unter der 069 / 755 - 10400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell