POL-F: 231219 - 2208 Bundesautobahn 661: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (dr) In der Nacht zu Dienstag (19. Dezember 2023) kam es an einer U-Bahnstation im Stadtteil Riederwald zur Festnahme eines 39-jährigen Mannes, der sich der polizeilichen Maßnahme widersetzte. Personal des städtischen Verkehrsbetriebes forderte gegen 02:30 Uhr die Polizei zur Unterstützung an, da ein Mann eine U-Bahn nicht verlassen wollte. ...

