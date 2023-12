Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231219 - 2207 Frankfurt-Riederwald: 39-Jähriger nach Widerstand festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Dienstag (19. Dezember 2023) kam es an einer U-Bahnstation im Stadtteil Riederwald zur Festnahme eines 39-jährigen Mannes, der sich der polizeilichen Maßnahme widersetzte.

Personal des städtischen Verkehrsbetriebes forderte gegen 02:30 Uhr die Polizei zur Unterstützung an, da ein Mann eine U-Bahn nicht verlassen wollte. Alarmierte Beamte trafen kurz darauf an der Haltestelle Schäfflestraße ein und betraten die U-Bahn, in welcher der ungebetene Fahrgast saß. Der Mann reagierte zunächst nicht auf mehrfache Ansprache, verließ dann jedoch mit polizeilicher Hilfe die Bahn.

Da er nicht in der Lage war sich auszuweisen, durchsuchten die Beamten ihn nach Personaldokumenten. Währenddessen richtete er sich auf und bespuckte unvermittelt einen Polizisten. Zusammen mit weiteren Polizeibeamten nahmen sie den renitenten Mann fest, der in der Folge um sich trat, Kopfstöße ausführte und Beleidigungen aussprach. Die Beamten blieben unverletzt.

Der wohnsitzlose Mann, der sich mutmaßlich aufgrund der Einnahme von Betäubungsmitteln in einem hilflosen Zustand befand, wurde zunächst medizinisch behandelt. Nach Durchführung einer Blutentnahme verbrachten ihn die Polizeibeamte in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums.

Der 39-Jährige muss sich nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs und der Beleidigung verantworten.

