Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 19-Jähriger beschmiert Fahrstuhl und wird durch Zeugen beobachtet

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Polizeirevier Eberbach ermittelt derzeit gegen einen 19-Jährigen wegen Sachbeschädigung an einem Fahrstuhl. Hintergrund hierfür war der Hinweis eines Zeugen bei der Polizei, welcher am Freitagabend um 21:40 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz beobachten konnte, wie sich ein 19-Jähriger, in Begleitung eines weiteren 29-jährigen Mannes, an einem dortigen Fahrstuhl aufhalten und diesen mit einem dunklen Textmarker beschmieren würde. Nachdem die Beamten/-innen des Polizeirevier Eberbach daraufhin die Örtlichkeit aufsuchten, konnten sie die beiden Männer an einem Bahngleis antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Bei dem 19-Jährigen konnte ein schwarzer Textmarker, mit dem der Fahrstuhl beschmiert wurde, aufgefunden und bei dem 29-Jährigen ein silberfarbener Textmarker aufgefunden werden. Inwieweit der 29-Jährige an der Schmiererei beteiligt war und aktiv mitgewirkt hatte, ist bislang noch unbekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell