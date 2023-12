Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Berauschter Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag beobachtete eine Streife des Polizeireviers Hockenheim im Rückspiegel, wie um kurz nach 1 Uhr ein Auto ruckartig und ohne zu blinken von der Hauptstraße in die Gartenstraße abbog. Die Streife wendete und nahm die Verfolgung auf. In der Wilhelmstraße konnte sie nur kurze Zeit später das betreffende Fahrzeug auf einem der dortigen Parkplätze feststellen. Der Fahrer hatte das Fahrzeug augenscheinlich in großer Hast verlassen, da das Auto unverschlossen zurückblieb. Nicht ohne Grund, wie sich herausstellte. Als es kurze Zeit später gelang, den Fahrer ausfindig zu machen, ergaben sich Hinweise, dass die Person akut unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest ergab einen positiven Nachweis auf Kokain und Cannabis. Der 29-jährige Autofahrer muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen, die auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

