Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Aufsteigende Sonne verursacht schweren Unfall

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 9.45 Uhr fuhr eine 70-jährige Mazda-Fahrerin auf der B 291 von Hockenheim kommend auf dem mittleren Fahrstreifen. An der Kreuzung überfuhr sie die Rotlicht anzeigende Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem 68-jährigen Kia-Fahrer, welcher von der L 598 aus St. Leon kam und links in Richtung Hockenheim abbiegen wollte. Vermutlich stand zum Unfallzeitpunkt die aufgehende Sonne genau hinter der Ampel so, dass das Rotlicht für die Mazda-Fahrerin nicht zu erkennen war. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt, zwei Personen davon schwer. Sie wurden in eine nahegelegene Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Walldorf war mit 14 Mann vor Ort. Während der Unfallaufnahme waren Teile der Fahrbahn gesperrt und es kam zu verkehrslenkenden Maßnahmen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell