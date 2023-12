Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Abgelenkt und Wertsachen entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Als sich am Samstagabend um 22:40 Uhr ein 39-jähriger Mann mit einem Taxifahrer am Willy-Brandt-Platz unterhielt, wurde er plötzlich von hinten mit dem Fuß berührt. Nachdem sich der 39-Jährige umdrehte, stand ein ihm unbekannter Mann direkt hinter ihm. Kurz darauf entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Als der 39-Jährige daraufhin das Gespräch mit dem Taxifahrer fortführte und für die anstehende Taxifahrt bezahlen wollte, stellte er das Fehlen seines Geldbeutels sowie Mobiltelefons fest. Die Wertsachen bewahrte der Mann in seinen beiden Gesäßtaschen auf.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 20 Jahre alt, arabisches Erscheinungsbild, schlanke Körperstatur, ca. 175-180 cm groß, kurze schwarze Haare, er trug eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe.

Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Diebstahl und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Tel.: 06221/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell