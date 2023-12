Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann mit Schussverletzung in Klinik abgegeben - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachten um kurz nach 3 Uhr zwei bislang unbekannte Männer einen verletzten 36-Jährigen in eine Klinik in der Speyerer Straße. Bei der ärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass in der frischen Wunde im Hüftknochen des Mannes eine Kugel steckte. Wie es dazu kam, ist bislang noch unklar. Nach derzeitigen Erkenntnisstand kam es in jener Nacht zu einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Relaisstraße, welches sich in unmittelbarer Nähe zur Durchfahrt zu einem Einkaufsmarkt befindet. In deren Verlauf schoss eine bislang unbekannte Täterschaft mindestens ein Mal auf den 36-Jährigen. Auf Grund der noch ungeklärten Tatumstände, bittet das Kriminalkommissariat Mannheim bei ihren eingeleiteten Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Tötungsdelikts um die Mithilfe etwaiger Zeuginnen und Zeugen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

